Спаллетти после игры с «Антальяспором» рассказал о состоянии Кварацхелии

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после победы над «Антальяспором» (3:2) в товарищеском матче рассказал о состоянии полузащитника Хвичи Кварацхелии. Грузинский хавбек восстановился после травмы и сыграл один тайм.

«Делаем все, что нужно, чтобы в январе быть физически готовыми к чемпионату. В Турции есть все удобства для подготовки. С Кварацхелией все в порядке, спина больше не болит. Мы рады, что он снова доступен для ротации», — цитирует Football Italia Спаллетти.

Кварацхелия провел за «Наполи» 17 матчей в нынешнем сезоне, в которых забил 8 мячей и сделал 10 голевых передач.