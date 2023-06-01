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Италия

Сегодня, 18:00

Спаллетти признан лучшим тренером серии A сезона-2022/23

Виталий Косик
Корреспондент
Лучано Спаллетти.
Фото Reuters
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти признан лучшим тренером серии A сезона-2022/23.

Приз будет вручен тренеру перед матчем 38-го тура чемпионата Италии, где «Наполи» сыграет против «Сампдории» 4 июня.

В текущем сезоне «Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии. Скудетто стало для команды третьим за всю историю.

Ранее Спаллетти подтвердил, что покидает команду по окончании сезона. Сообщается, что специалист принял это решение после ссоры с владельцем клуба Аурелио де Лаурентисом.

Футбол
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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