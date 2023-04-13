Спаллетти рассказал, что приглашал Мальдини работать в «Зените»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал о том, что приглашал работать экс-защитника «Милана» Паоло Мальдини в «Зенит».

«Проблема в том, что сейчас камеры замечают все, что происходит за кулисами, что совершенно нормально. Я просто хочу дать вам знать, что, когда я был в «Зените», меня попросили пригласить сотрудника, который обладал бы международным авторитетом и демонстрировал бы силу клуба. Я выбрал Мальдини. В тот момент он занимался чем-то другим и не согласился, но это должно показать вам, как я уважаю и восхищаюсь этим человеком», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Итальянский специалист работал в «Зените» с 2009 по 2014 год.