Спаллетти рассказал, как будет отмечать победу над «Ювентусом»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал, как будет отмечать победу над «Ювентусом» (5:1) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

«Мои дети приехали из Милана посмотреть игру, так что я поужинаю с ними», — цитирует Football Italia Спаллетти.

На пресс-конференции перед матчем между тренерами была некоторая напряженность, но после финального свистка Спаллетти догнал Аллегри и настоял на рукопожатии.

«Наполи» с 47 очками лидирует в турнирной таблице серии А. «Ювентус» располагается на третьей строчке с 37 баллами.