Спаллетти согласовал контракт со сборной Италии

Итальянский тренер Лучано Спаллетти согласовал условия личного контракта со сборной Италии, утверждает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, стороны договорились о трехлетнем соглашении. В год он будет получать около 3 миллионов евро в год плюс бонусы.

В ближайшее время о назначении Спаллетти объявят официально. Сейчас Итальянская федерация футбола ведет переговоры с «Наполи» о выкупе контракта Спаллетти.

Ранее сообщалось, что Роберто Манчини ушел из-за разногласий с президентом федерации футбола страны Габриэлем Гравиной.

13 августа 58-летний Манчини подал в отставку. Имя нового главного тренера сборной будет объявлено в ближайшие дни. Сообщалось, что им может стать Лучано Спаллетти.