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Италия

Сегодня, 14:55

Спаллетти сообщил игрокам «Наполи», что покинет клуб

Виталий Косик
Корреспондент
Лучано Спаллетти.
Фото Reuters
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сообщил игрокам команды, что покинет клуб по окончании сезона, информирует Get Football News со ссылкой на Il Mattino.

Ранее сообщалось, что «Наполи» объявит об уходе Спаллетти после последнего матча серии А в текущем сезоне.

Информируется, что специалист принял решение покинуть команду после ссоры с владельцем клуба Аурелио де Лаурентисом.

В текущем сезоне «Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии. Скудетто стало для команды третьим за всю историю.

Спаллетти возглавляет неаполитанцев с лета 2021 года. Ранее итальянец тренировал «Интер», «Рому» (дважды), «Зенит», «Удинезе», «Сампдорию» и «Эмполи».

Футбол
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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