Спаллетти стал самым возрастным тренером в истории «Ювентуса»

Новый главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти установил новый рекорд — он стал самым возрастным тренером этой команды, сообщает Football Italia.

66-летний итальянец побил рекорд своего соотечественника Маурицио Сарри, который возглавил «Ювентус» в 2019 году в возрасте 60 лет.

Также Спаллетти стал третьим тренером, который возглавлял «Интер», «Рому» и «Ювентус» — после Джесса Карвера и Клаудио Раньери.

Спаллетти подписал контракт до лета 2026 года. Также итальянец работал в «Зените», «Наполи», «Удинезе», «Сампдории», «Эмполи», «Венеции» и «Анконе».