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Италия

Сегодня, 16:41

Спаллетти станет почетным гражданином Неаполя

Ана Горшкова
Корреспондент
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Мэра Неаполя Гаэтано Манфреди заявил, что главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти станет почетным гражданином города.

«Спаллетти взял скудетто с большим профессионализмом, самоотдачей и самообладанием. Мы говорим о великом тренере, который так много дал этому городу. Городской совет единогласно решил присвоить ему статус почетного гражданина. Мы уже запустили процедуру», — приводит слова Манфреди Sky Sport Italia.

Ранее Спаллетти был признан лучшим тренером серии A сезона-2022/23. В текущем сезоне «Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии. Скудетто стало для команды третьим за всю историю.

Футбол
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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