Спаллетти возглавил сборную Италии

Итальянский тренер Лучано Спаллетти возглавил сборную Италии, сообщает пресс-служба национальной команды.

В прошлом сезоне 64-летний специалист возглавлял «Наполи» и привел команду к чемпионству, но после этого оставил должность из-за разногласий с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.

На посту главного тренера сборной Италии он сменил Роберто Манчини.