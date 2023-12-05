Спаллетти вспомнил победу в чемпионате Италии с «Наполи»

Бывший главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал, что думает о «Наполи» прошлого сезона. Вместе с командой специалист стал чемпионом Италии.

«Видеть игроков команды в раздевалке было сущим удовольствием. Я на самом деле даже почти не мотивировал игроков, они и сами жаждали победить и знали, зачем. Это была команда настоящих людей. К тому же, отличным мотиватором был Аурелио де Лаурентис», — цитирует Спаллетти ITASportPress.

На данный момент тренер возглавляет сборную Италии.

«Наполи» с 24 очками идет на пятой строчке серии А.