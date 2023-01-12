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Италия

Сегодня, 18:32

Спаллетти заявил, что преклоняется перед достижениями Аллегри

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти отреагировал на лестные слова наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри о нем.

«Я понимаю, что Аллегри удобно играть с позиции второго плана, но для всегда набитого чемпионами «Ювентуса» это невозможно скрыть. Нельзя отказаться от роли фаворита, потому что весомые вложения они окупают только борьбой за скудетто и победой в Лиге чемпионов. Бесполезно надевать шляпу или накладную бороду, чтобы замаскировать себя — очевидно, что какое-нибудь четвертое место не удовлетворит «Ювентус». Кто лучший — я или Аллегри? Не знаю. Он лучший, потому что об этом говорят его достижения. Я действительно преклоняюсь перед его регалиями», — приводит слова Спаллетти журналист Альфредо Педулла.

13 января «Наполи» встретится с «Ювентусом» в рамках 18-го тура серии А. Начало — в 22:45 по мск.

Источник: https://www.alfredopedulla.com/spalletti-risponde-ad-allegri-per-lui-e-conveniente-camuffarsi-io-il-migliore-max-ha-vinto-di-piu/
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