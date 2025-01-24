«Спартаку» сделали предложение о покупке нападающего «Милана» Йовича

«Спартаку» предложили купить нападающего «Милана» Луку Йовича, сообщает Metaratings.ru.

По имеющимся данным, спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао в настоящее время рассматривает кандидатов на позицию центрфорварда, которые моложе и имеют больший потенциал для развития.

27-летний Йович в текущем сезоне провел четыре матча за «Милан» и сборную Сербии, но не отметился результативными действиями.

Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость сербского форварда составляет 4 миллиона евро.