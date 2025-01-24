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Сегодня, 16:13

«Спартаку» сделали предложение о покупке нападающего «Милана» Йовича

Камила Абдурахманова
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«Спартаку» предложили купить нападающего «Милана» Луку Йовича, сообщает Metaratings.ru.

По имеющимся данным, спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао в настоящее время рассматривает кандидатов на позицию центрфорварда, которые моложе и имеют больший потенциал для развития.

27-летний Йович в текущем сезоне провел четыре матча за «Милан» и сборную Сербии, но не отметился результативными действиями.

Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость сербского форварда составляет 4 миллиона евро.

Источник: Metaratings.ru
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Лука Йович
Футбол
ФК Милан
ФК Спартак (Москва)
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