«Фиорентина» одержала победу над «Специей» благодаря голу Кабрала на последней минуте матча

Сегодня, 18:54
«Фиорентина» обыграла «Специю» в матче 12-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1.
На 14-й минуте матча гол забил защитник команды из Флоренции Никола Миленкович. На 35-й минуте встречи нападающий «Специи» Мбала Нзола сравнял счет. Гол Артура Кабрала на 90-й минуте игры принес победу «Фиорентине».
«Фиорентина» с 13 очками расположилась на 12-м месте турнирной таблице чемпионата Италии, «Специя» — на шестнадцатом, имея в активе 9 очков.
Матч между «Кремонезе» и «Удинезе» завершился ничьей — 0:0.
«Удинезе» с 22 очками занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Кремонезе» — последнее (5 очков).
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