«Наполи» разгромил «Специю», у Хвичи гол и результативная передача

«Наполи» на выезде разгромил «Специю» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 3:0.

В составе неаполитанцев дублем отметился Виктор Осимхен, еще один гол забил Хвича Кварацхелия, на счету которого также результативная передача. Грузинский хавбек возглавил гонку ассистентов серии А с 9 голевыми передачами.

В составе «Специи» дебютировал форвард Эльдор Шомуродов, который был арендован у «Ромы».

«Наполи» (56 очков) одержал 5-ю победу подряд и лидирует в турнирной таблице. Отрыв от «Интера» и «Ромы» (40 очков) составляет 16 очков.

«Специя» проиграла третий матч подряд и занимает 17-е место с 18 очками.