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Италия

Сегодня, 21:57

«Рома» на выезде обыграла «Специю»

Алина Савинова
«Рома» — «Специя».
Фото Global Look Press
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«Рома» обыграла «Специю» в матче 19-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

Победу команде из Рима принесли голы Стефана Эль-Шаарави и Тэмми Абрахама.

После этой встречи «Рома» с 37 очками поднялась на четвертую позицию в турнирной таблице серии А, обойдя «Аталанту» и «Лацио». «Специя» идет на пятнадцатой строчке (18 очков).

Италия. Серия А. 19-й тур
22 янв, 20:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
0:2
Рома
Источник: https://m.sport-express.ru/football/italy/serie-a/fbl_match-speciya-roma-359201/

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 3
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
Футбол
ФК Рома
ФК Специя
0
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