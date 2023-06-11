«Верона» обыграла «Специю» и сохранила прописку в серии А

11 июня, 23:41
«Верона» обыграла «Специю» в матче за право остаться в серии А в следующем сезоне — 3:1.
В составе победителей голы забили Марко Фараони и Сириль Нгонге, сделавший дубль. У «Специи» отличился Итан Ампаду, а М'Бала Нзола не реализовал пенальти.
«Верона» на 68-й минуте осталась в меньшинстве, Фараони получил красную карточку.
«Верона» продолжит выступать в серии А в сезоне-2023/24, «Специя» покинет высший дивизион. Вылетели в серию Б также «Сампдория» и «Кремонезе».
В серию А вышли «Фрозиноне», «Дженоа» и «Кальяри».