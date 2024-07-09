Спинаццола подписал контракт с «Наполи»

Агент Давиде Липпи, представляющий интересы защитника сборной Италии Леонардо Спинаццолы, сообщил «СЭ», что футболист подписал контракт с «Наполи». Ранее сообщалось, что итальянец договорился с неаполитанцами о заключении контракта до лета 2026 года.

«Мы только подписали контракт с «Наполи». Это произошло сегодня утром», — сказал Липпи «СЭ».

Предыдущим клубом Спинаццолы была «Рома», за которую он выступал с июля 2019 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 36 матчах за римлян во всех турнирах.

По окончании сезона-2023/24 игрок покинул «Рому» в связи с истечением срока действия контракта.