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Сегодня, 13:30

Спинаццола подписал контракт с «Наполи»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент Давиде Липпи, представляющий интересы защитника сборной Италии Леонардо Спинаццолы, сообщил «СЭ», что футболист подписал контракт с «Наполи». Ранее сообщалось, что итальянец договорился с неаполитанцами о заключении контракта до лета 2026 года.

«Мы только подписали контракт с «Наполи». Это произошло сегодня утром», — сказал Липпи «СЭ».

Предыдущим клубом Спинаццолы была «Рома», за которую он выступал с июля 2019 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 36 матчах за римлян во всех турнирах.

По окончании сезона-2023/24 игрок покинул «Рому» в связи с истечением срока действия контракта.

Леонардо Спинаццола
Сборная Италии по футболу
ФК Наполи
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