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Италия

Сегодня, 16:24

Список кандидатов на награду Golden Boy-2022 сократился до 20 футболистов

Мария Гусева

Итальянское издание Tuttosport опубликовало финальный список номинантов на приз Golden Boy-2022. Этот приз вручается лучшему молодому игроку в возрасте до 21 года.

В число номинантов попали: Джуд Беллингем, Карим Адейеми (оба — «Боруссия» Дортмунд), Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид), Педри, Ансу Фати, Гави (все — «Барселона»), Антониу Силва («Бенфика»), Фабиу Карвалью («Ливерпуль»), Вильфред Ньонто («Лидс»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Джамал Мусиала, Матис Тель, Райан Гравенберх (все — «Бавария»), Фабио Миретти («Ювентус»), Нико Гонсалес («Валенсия»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Джорджио Скальвини («Аталанта»), Никола Залевски («Рома»), Беньямин Шешко («Ред Булл Зальцбург») и Дестини Удогие («Удинезе»).

Церемония награждения пройдет 7 ноября в Турине . В прошлом году награду получил полузащитник «Барселоны» Педри.

Ансу Фати
Футбол
Антониу Силва
Джамал Мусиала
Джуд Беллингем
Эдуардо Камавинга
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