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Италия

Сегодня, 17:04

Sport24: «Торино» планирует вернуть Миранчука

Виктория Кравченко
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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«Торино» интересуется полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком, сообщает Sport24.

По данным источника, клуб рассматривает возможную аренду игрока. Сумма, за которую, «Аталанта» готова продать россиянина слишком высова для «Торино». Кроме того, препятствием может стать зарпалата игрока.

«Аталанта» пока не приняла решение по будущему 28-летнего футболиста. В этом сезоне он провел 4 матча, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной России в 9 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
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Итальянский журналист считает, что Миранчуку нужно возвращаться из «Аталанты» в Россию