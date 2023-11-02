Sport24: «Торино» планирует вернуть Миранчука

«Торино» интересуется полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком, сообщает Sport24.

По данным источника, клуб рассматривает возможную аренду игрока. Сумма, за которую, «Аталанта» готова продать россиянина слишком высова для «Торино». Кроме того, препятствием может стать зарпалата игрока.

«Аталанта» пока не приняла решение по будущему 28-летнего футболиста. В этом сезоне он провел 4 матча, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной России в 9 миллионов евро.