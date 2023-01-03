Спортдир «Венеции» рассказал, что Черышев тренируется вместе с командой

Давиде Брендолин, спортивный директор «Венеции», рассказал о физическом состоянии российского полузащитника Дениса Черышева.

«Денис Черышев здоров. Сегодня вместе с командой он приступает к первой тренировке в этом году», — приводит слова Брендолина Sport24.

31-летний футболист пропустил пять матчей клуба из-за мышечной травмы.

В текущем сезоне в составе «Венеции» Черышев провел 10 матчей в серии Б, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.