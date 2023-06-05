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Италия

Сегодня, 16:05

Спортдиректор «Вероны» ответил на вопрос о будущем арендованного у ЦСКА Гайча

Алина Савинова
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Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку высказался о будущем арендованного у ЦСКА форварда Адольфо Гайча.

«Нам предстоит еще одна игра. На данный момент ничего не решено. Все будет известно примерно через неделю», — цитирует Маррокку Sport24.

Ранее сообщалось, что по договоренности с ЦСКА итальянский клуб должен выкупить футболиста за 6,5 миллиона евро в случае сохранения прописки в чемпионате Италии. «Вероне» предстоит сыграть со «Специей» для определения команды, которая останется в серии А.

В минувшем сезоне 24-летний аргентинский нападающий провел за «Верону» 16 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-05-sportdirektor-verony-vyskazalsya-o-budushchem-arendovannogo-u-tsska-gaycha
Адольфо Гайч
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