Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 19:36

«Ювентусу» вернули 15 очков в таблице чемпионата Италии на время нового разбирательства по делу

Виктория Кравченко
Президент «Ювентуса» Джанлука Ферреро.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Высшее спортивное ведомство Италии сегодня, 20 апреля, приказало суду пересмотреть решение о 15-очковм штрафе, наложенном на «Ювентус», сообщает Reuters. Клуб будет ждать новое разбирательство, которое может затянуться до конца сезона.

Таким образом, «Ювентус» с 59-ю очками поднялся на третье место серии А.

Пересмотр решения также означает, что запреты для таких фигур, как Андреа Аньелли, Маурицио Арривабене, Федерико Керубини и нынешнего директора «Тоттенхэма» Фабио Паратичи, отменены.

20 января 2023 года «Ювентус» был лишен 15 очков в турнирной таблице нынешнего сезона чемпионата Италии за предполагаемое использование фальсифицированных документов.

«Ювентус» лишен 15 очков и отброшен на 10-е место серии А. За что?

ФК Ювентус
9
17
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Русский игрок отказался от гражданства ради ЧМ. Он будет играть за Казахстан
Еще одна мощная сенсация в НХЛ: рекордсмены регулярки пропустили шесть голов и проиграли!
Российские силы подошли вплотную к железнодорожной станции в Артемовске
Российские военные уничтожили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»
Песков назвал одной из целей спецоперации недопущение вступления Украины в НАТО
В Москве произошла массовая драка с участием 20 подростков
Популярное видео
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Салернитана» — «Ювентус»: чемпионат Италии, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Иммобиле — об аварии: «Мы можем сказать, что худшее уже позади, мы просто хотим все забыть и двигаться дальше»

Камоцци — о возвращении очков «Ювентусу»: «Меня в Италии больше ничего не удивляет»