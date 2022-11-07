Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 22:41

Спортивный директор «Интера» рассказал о переговорах со Шкриньяром

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Спортивный директор «Интера» Беппе Маротта рассказал, как продвигаются переговоры о продлении контракта с защитником Миланом Шкриньяром.

«Мы хотим завершить сделку, но я не уверен в сроках. Полагаю, на этой неделе мы встретимся с его агентом. Шкриньяр тесно связан с «Интером», что, надеюсь, сыграет решающую роль в наших переговорах», — цитирует Маротту Calciomercato.

Шкриньяр выступает за «Интер» с июля 2017 года, в нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Шкриньяра в 65 миллионов евро. Нынешний контракт 27-летнего словака действует до конца июня 2023 года.

Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Казахский боксер оказался в коме после нокаута. Диагноз — кровоизлияние в мозг
Во время прокатов Валиевой показывали эффектного блондина. Кто он?
Путин намерен лично обсудить с россиянами выплаты мобилизованным
Умер композитор и создатель группы «Ласковый май» Кузнецов
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Погба: «Мне уже лучше. Можно даже сказать, что сейчас я чувствую себя хорошо»