Спортивный директор «Интера» рассказал о переговорах со Шкриньяром

Спортивный директор «Интера» Беппе Маротта рассказал, как продвигаются переговоры о продлении контракта с защитником Миланом Шкриньяром.

«Мы хотим завершить сделку, но я не уверен в сроках. Полагаю, на этой неделе мы встретимся с его агентом. Шкриньяр тесно связан с «Интером», что, надеюсь, сыграет решающую роль в наших переговорах», — цитирует Маротту Calciomercato.

Шкриньяр выступает за «Интер» с июля 2017 года, в нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Шкриньяра в 65 миллионов евро. Нынешний контракт 27-летнего словака действует до конца июня 2023 года.