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Италия

Сегодня, 22:52

В «Милане» заявили, что хотят сохранить Браима Диаса

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара прокомментировал будущее полузащитника Браима Диаса, который арендован у «Реала».

«Браим очень хорошо себя проявил. Мы хотим встретиться с мадридским «Реалом» и обсудить. Хотим сохранить Диаса, мы доверяем ему. Посмотрим, будут ли условия для переговоров с «Реалом», — приводит слова Массара журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что у «Милана» нет опции выкупа Диаса, а «Реал» планирует вернуть игрока.

В текущем сезоне полузащитник провел 32 матча во всех турнирах за итальянский клуб, отметившись 6 голами и 2 результативными передачами. «Милан» арендовал Диаса летом 2021 года, соглашение рассчитано до лета 2023.

Источник: Фабрицио Романо
Футбол
ФК Милан
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