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Италия

Сегодня, 11:35

Спортивный директор «Наполи» высказался о новых контрактах для Кварацхелии и Осимхена

Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен.
Фото Global Look Press
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Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал возможное предложение новых контрактов лидерам неаполитанцев.

«Контракты Осимхена, Кварацхелии и Кима будут продлены? У них долгосрочные соглашения, мы никуда не торопимся. Займемся этим летом», — цитирует Джунтоли Фабрицио Романо.

15 марта «Наполи» обыграл «Айнтрахт» (3:0) в ответной встрече 1/8 Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира. Кроме того, команда Лучано Спаллетти после 26 туров с 68 очками лидирует в итальянской серии А, оторвавшись от «Интера», занимающего вторую строчку, на 18 баллов.

Виктор Осимхен
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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