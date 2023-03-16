Спортивный директор «Наполи» высказался о новых контрактах для Кварацхелии и Осимхена

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал возможное предложение новых контрактов лидерам неаполитанцев.

«Контракты Осимхена, Кварацхелии и Кима будут продлены? У них долгосрочные соглашения, мы никуда не торопимся. Займемся этим летом», — цитирует Джунтоли Фабрицио Романо.

15 марта «Наполи» обыграл «Айнтрахт» (3:0) в ответной встрече 1/8 Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира. Кроме того, команда Лучано Спаллетти после 26 туров с 68 очками лидирует в итальянской серии А, оторвавшись от «Интера», занимающего вторую строчку, на 18 баллов.