Спортивный директор «Наполи» заявил, что клуб сейчас не интересуется игроками из России

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли заявил, что итальянский клуб на данный момент не заинтересован в российских футболистах.

«Сейчас мы не интересуемся ни одним игроком из России. Зимой будет видно, возможен ли какой-либо трансфер», — цитирует Джунтоли Sport24.

Напомним, что в составе «Наполи» играет бывший футболист «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия. В текущем сезоне 21-летний грузинский спортсмен провел 12 матчей за итальянский клуб, в которых забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.