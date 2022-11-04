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Италия

Сегодня, 20:56

Спортивный директор «Наполи» заявил, что клуб сейчас не интересуется игроками из России

Алина Савинова
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Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли заявил, что итальянский клуб на данный момент не заинтересован в российских футболистах.

«Сейчас мы не интересуемся ни одним игроком из России. Зимой будет видно, возможен ли какой-либо трансфер», — цитирует Джунтоли Sport24.

Напомним, что в составе «Наполи» играет бывший футболист «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия. В текущем сезоне 21-летний грузинский спортсмен провел 12 матчей за итальянский клуб, в которых забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-04-sportivnyy-direktor-napoli-seychas-my-ne-interesuyemsya-ni-odnim-igrokom-iz-rossii
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