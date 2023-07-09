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Италия

Сегодня, 14:13

Спортивный директор «Торино» опроверг новость об интересе к Карраскалю

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти в разговоре с «СЭ» опроверг новость о том, что он заинтересован в переходе нападающего ЦСКА Хорхе Карраскаля.

«Информация о том, что я заинтересован в трансфере Карраскаля — неправда», — сказал Ваньяти «СЭ».

9 июля в «Болонье» также опровергли интерес к Карраскалю.

Ранее Legalbet сообщал, что спортивный директор «Торино» заинтересован в трансфере колумбийца.

В минувшем сезоне 25-летний футболист провел 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач. Контракт Карраскаля с красно-синими действует до конца июня 2026 года.

Хорхе Карраскаль
ФК Торино
ФК ЦСКА (Москва)
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