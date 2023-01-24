Спортивный директор «Венеции»: «Если есть клуб, готовый принять Черышева, мы отпустим»

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин высказался о возможном уходе из команды российского полузащитника Дениса Черышева.

«Если есть клуб, готовый принять Черышева, то думаю, мы можем сделать трансфер игрока. Зимой или летом — пока мы не знаем, когда россиянин может совершить переход. Пока предложений по Черышеву у нас нет», — приводит слова спортивного директора Sport24.

Ранее сообщалось, что российский хавбек может продолжить карьеру в «Торпедо». Действующее соглашение Черышева с венецианским клубом рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне 32-летний россиянин провел за «Венецию» 10 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 1,5 миллиона евро.