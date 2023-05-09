Пиоли: «Милан» проходит исключительный пуль в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Интером».

«Надеюсь, мне удалось передать игрокам радость и энтузиазм подготовки к этим матчам. Мы проходим исключительный путь в Лиге чемпионов, мы знаем с чего начали и куда хотим попасть. Если мы подготовимся лучшим образом, у нас должно быть спокойствие, которое поможет нам. Работа тренера во много связана с передачей ментальной энергии команде. «Интер» всегда играет сбалансированно, мы должны быть готовы к завтрашнему матчу, показать высокий физический и мотивационный уровень», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

Матч «Милан» — «Интер» состоится 10 мая. Начало — в 22:00 мск.