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Италия

Сегодня, 15:49

Пиоли: «Милан» проходит исключительный пуль в Лиге чемпионов»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Интером».

«Надеюсь, мне удалось передать игрокам радость и энтузиазм подготовки к этим матчам. Мы проходим исключительный путь в Лиге чемпионов, мы знаем с чего начали и куда хотим попасть. Если мы подготовимся лучшим образом, у нас должно быть спокойствие, которое поможет нам. Работа тренера во много связана с передачей ментальной энергии команде. «Интер» всегда играет сбалансированно, мы должны быть готовы к завтрашнему матчу, показать высокий физический и мотивационный уровень», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

Матч «Милан» — «Интер» состоится 10 мая. Начало — в 22:00 мск.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Стефано Пиоли
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