Стало известно имя нового президента «Ювентуса»

Джанлука Ферреро стал новым президентом «Ювентуса», сообщает пресс-служба туринского клуба.

В совет директоров «бьянконери» вошли Фиоранна Виттория Негри, Маурицио Сканавино, Диего Пистоне и Лаура Капьелло.

28 ноября «Ювентус» объявил о том, что совет директоров клуба, включая президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа подал в отставку.

Ранее появилась информация, что семья Аньелли может вовсе продать «Ювентус». Это связано с тяжелым финансовым положением клуба и расследованиями правоохранителей в отношении бывшего руководства.