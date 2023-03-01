Сегодня, 17:50
Стали известны детали конфликта главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью с четвертым арбитром Марко Серрой в матче с «Кремонезе» (1:2) в 24-м туре чемпионата Италии.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, после того, как португальский специалист потребовал у Серры объяснений, почему игрок «Кремонезе» Франк Тсаджу не наказан за подкат к футболисту «Ромы» Марашу Кумбулле, арбитр сказал ему «Не лезь не в свое дело». Это вызвало яростную реакцию у Моуринью, за что он получил красную карточку. После удаления Серра добавил: «Все считают тебя м******. Иди домой».
Ранее стало известно, что Федерация футбола Италии расследование эпизода.
После игры Моуринью дисквалифицировали на два матча за оскорбление арбитров и вход в судейскую комнату.