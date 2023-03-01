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Италия

Сегодня, 17:50

Стало известно, как судья Серра оскорбил Моуринью в матче «Кремонезе» — «Рома»

Руслан Минаев
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Стали известны детали конфликта главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью с четвертым арбитром Марко Серрой в матче с «Кремонезе» (1:2) в 24-м туре чемпионата Италии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, после того, как португальский специалист потребовал у Серры объяснений, почему игрок «Кремонезе» Франк Тсаджу не наказан за подкат к футболисту «Ромы» Марашу Кумбулле, арбитр сказал ему «Не лезь не в свое дело». Это вызвало яростную реакцию у Моуринью, за что он получил красную карточку. После удаления Серра добавил: «Все считают тебя м******. Иди домой».

Ранее стало известно, что Федерация футбола Италии расследование эпизода.

После игры Моуринью дисквалифицировали на два матча за оскорбление арбитров и вход в судейскую комнату.

Источник: La Gazzetta dello Sport
ФК Кремонезе
ФК Рома
Жозе Моуринью
серия А
5
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Моуринью дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитров и вход в судейскую комнату