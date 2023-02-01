Стало известно, когда Ибрагимович сможет вернутся в состав «Милана» после травмы

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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович планирует восстановиться после травмы и принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Шведский форвард в мае 2022 года перенес операцию на колене после чего проходит процесс реабилитации.
Последний раз он играл за «Милан» 17 января 2022 года, в матче против «Специи».
41-летний Ибрагимович выступает за итальянскую команду с 2020 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года.
Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов «Милан» — «Тоттенхэм» пройдет 14 февраля, начало — 23.00 мск.
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