Стало известно, когда Погба может вернуться на поле

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба близок к восстановлению после травмы, сообщает Football-Italia.

По данным источника футболист может вернуться на поле в матче Лиги Европы против «Нанта» 16 февраля.

Погба вернулся в «Ювентус» прошлым летом, однако до сих пор не провел за туринский клуб ни одного матча из-за травмы мениска и проведенной операции. Позже Погба получил мышечное повреждение бедра.

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.