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Сегодня, 08:19

Стало известно, на каких условиях Иммобиле подпишет контракт с «Бешикташем»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле в скором времени станет игроком «Бешикташа», сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По данным источника, футболист подпишет контракт на два года на сумму в шесть миллионов евро.

Ранее Иммобиле подтвердил уход из римского клуба.

34-летний итальянец выступал за «Лацио» с 2016 года. Вместе с командой он становился обладателем Кубка Италии и дважды — обладателем Суперкубка страны. На счету форварда 207 голов и 54 результативные передачи в 340 матчах за римлян.

Чиро Иммобиле
ФК Бешикташ
ФК Лацио
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