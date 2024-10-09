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9 октября, 15:22

Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру Балотелли

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Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли попал в сферу интересов «Дженоа», сообщает Repubblica.

По данным источника, главный тренер генуэзцев Альберто Джилардино позвонил 34-летнему форварду с предложением перейти в клуб. В настоящее время переговоры между сторонами продолжаются.

Последним клубом в карьере Балотелли был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул минувшим летом по истечении срока контракта.

В прошлом сезоне итальянец провел 16 матчей за команду, забив семь голов.

Марио Балотелли
Футбол
ФК Дженоа

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