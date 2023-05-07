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Сегодня, 08:45

Станислав Черчесов назвал главные тренерские качества Лучано Спаллетти

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» назвал главные тренерские качества наставника «Наполи» Лучано Спаллетти.

— Вы знаете тренерские методы Лучано Спаллетти , я был свидетелем ваших интересных бесед. За счет чего в 64 года человек смог завоевать свой первый титул в серии А?

— Несколько раз играл против его команд, на тренировках у него бывал в Австрии — человек умеет готовить команды, есть вкус есть на футболистов и, самое главное, он требовательный и харизматичный. Просто так чемпионами не становятся. Тем более, в Неаполе — в футбольном городе, но непростом. Наверное, такое еще более ценно.

Спаллетти привел «Наполи» к первому чемпионству в серии А за 33 года.

Полное интервью Станислава Черчесова «СЭ» здесь

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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