Черчесов: «Надеюсь, «Торино» выкупит Миранчука, там он чувствует себя комфортно»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» высказался о полузащитник «Торино» Алексее Миранчуке.

«Он набрался опыта в «Аталанте», привык к менталитету, привык к Италии, и это дало свои плюсы. Сейчас в «Торино» видно, что Алексей чувствует себя комфортно. Надеюсь, «Торино» его выкупит и даст ему возможность сделать толчок для следующего шага. Парень молодой и талантливый, пускай проявляет себя», — сказал Черчесов «СЭ».

27-летний хавбек выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты» до конца сезона-2022/23.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за «быков» 22 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

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