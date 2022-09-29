Станислав Черчесов: «Звонили из Италии — посоветовал Хвичу»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал, как порекомендовал итальянцам приобрести Хвичу Кварацхелию.

«В свое время мне звонили друзья, которые работают в итальянских клубах, с вопросом: кто из РПЛ способен выступать в серии А? Я ответил — Хвича, хотя он еще был в «Локомотиве» и выходил на замены, — говорит Черчесов. — Люди сильно удивились, но, как видим, сейчас полузащитник играет за «Наполи». Уже тогда Кварацхелия проявлял незаурядные способности даже что за те минуты, что он получал на поле. Зная, что ценится в Италии, я эту фамилию и назвал. Оказался прав. Рад за парня — талант это одно, а для того, чтобы проявлять себя на таком уровне, нужны и характер, и нацеленность на результат. В Хвиче это есть, надеюсь, что все продлится не год-два, а десятилетие. Дай Бог, чтобы Кварацхелия прошел в «Наполи» такой же путь как Марадона».