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Италия

Сегодня, 07:34

Станкович оценил игру «Сампдории» против «Болоньи»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Самдории» Деян Станкович подвел итоги матча серии А против «Болоньи» (1:2).

«Начало не было отличным, хотя и «Болонья» не блистала. Во втором тайме события пошли динамичнее, мне казалось, что мы можем не только сравнять, но и выйти вперед, но один эпизод приговорил нас. Надо сражаться и верить в спасение в любом случае», — цитирует Станковича итальянское новостное агентство ITASportPress.

«Сампдория» занимает 19-е место в турнирной таблице серии А, набрав 11 очков. «Болонья» находится на седьмой строчке (32 очка).

ФК Болонья
ФК Сампдория
Деян Станкович
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