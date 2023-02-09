Главный тренер «Милана» Пиоли: «Леау важен для меня и для команды»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли отметил важность нападающего Рафаэла Леау для команды.

«Леау важен для меня и для команды. Он вернулся с чемпионата мира, ему сразу же пришлось очень хорошо сыграть в Салерно (в матче против «Салернитаны» (2:1) Леау отметился голом. — Прим. «СЭ»), а потом он потерял некоторый блеск. Он здоров, он гораздо счастливее, когда играет. Я нахожу его очень мотивированным и сосредоточенным», — приводит слова Пиоли журналист Джанлука Ди Марцио.

В текущем сезоне 23-летний португалец провел за «Милан» 28 матчей, забил 9 голов и отдал 9 результативных передач. Его команда занимает 6-е место в турнирной таблице серии А, набрав 38 очков за 21 тур.