Стефано Пиоли ответил на вопрос о своем будущем в «Милане»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после поражения от «Интера» (1:2) в матче 33-го тура серии А ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

«Покину ли я команду в конце сезона? Я не знаю. 14 месяцев назад Индзаги, по мнению СМИ, испытывал трудности, и посмотрите, чего он добился после этого. Я счастлив здесь, я хорошо работаю и думаю, что у команды есть возможности для улучшения. Посмотрим, в каком состоянии мы окажемся в конце сезона, и обсудим это», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Ранее сообщалось, что руководство «Милана» отправит 58-летнего тренера в отставку по окончании сезона.

«Интер» набрал 86 очков и досрочно стал чемпионом Италии. Это 20-й трофей команды в серии А. «Милан» (69) идет на втором месте в турнирной таблице.