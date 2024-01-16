Пиоли: «Не надо записывать «Милан» в гонку за титулом»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о перспективах клуба в борьбе за чемпионство в серии А.

«Не надо записывать нас в гонку за титулом. Нам нужно сосредоточиться на себе, цель ясна. Мы достаточно неплохо провели первую половину сезона и хотим выступить еще лучше. Думаю, 39 очков за первый круг — это не так уж плохо, но теперь нужно нажать на педаль газа», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Также 58-летний тренер считает, что «Милан» мог набрать больше очков в первой части сезона.

«У нас остались серия А и Лига Европы, и мы можем сказать в этих турнирах свое слово», — сказал Пиоли.

«Милан» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице серии А, набрав 42 очка в 20 матчах. На первом месте находится «Интер» (51 очко), на втором — «Ювентус» (46).