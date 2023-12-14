Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 13:38

Пиоли — о Тонали: «Я вообще не знал о пристрастии Сандро к азартным играм»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Милано» Стефано Пиоли высказался о ситуации с полузащитником «Ньюкасла» Сандро Тонали, который дисквалифицирован из-за ставок. Тонали перешел в английский клуб из «Милана» за 70 миллионов евро и бонусы.

«Нет никаких сомнений в его футбольных качествах. «Ньюкасл», безусловно, подписал отличного игрока. Знал ли я об игровых пристрастиях Тонали? Вообще нет. Думаю, у меня достаточно открытые отношения с игроками. Я стараюсь говорить с ними обо всем, но мы не всегда знаем, что у них происходит. Никто не мог предсказать, что после переход такое случится», — приводит слова Пиоли Football Italia.

В октябре 2023 года «Ньюкасл» объявил, что клуб получил подтверждение, что ФИФА одобрила санкции FIGC для отстранения 23-летнего игрока от всех турнирой.

Сандро Тонали
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
Стефано Пиоли
0
Читайте также
Жора Крыжовников снял сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Биография Конора Макгрегора: история ирландского сантехника, ставшего легендой UFC
Пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным: онлайн-трансляция
«Итоги года с Владимиром Путиным». Видеотрансляция
В Финляндии пройдет крупная забастовка против действий правительства
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Наполи» договорился о продлении контракта с Осимхеном