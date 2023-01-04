Пиоли: «Вижу, что Леау счастлив и готов остаться»

Сегодня, 19:19
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался об игре и возможном будущем португальского нападающего клуба Рафаэла Леау.
«Я поговорил с Леау и сказал, что процесс его роста в наших рядах еще не закончен. Я вижу, что он счастлив и готов остаться здесь. Сегодня он доказал, что может быть чемпионом. Он работал с правильным настроем и стабильностью», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italy.
В текущем сезоне 23-летний португалец сыграл за «Милан» 21 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал девять результативных передач.
«Россонери» занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 36 очков за 16 туров.