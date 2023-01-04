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Италия

Сегодня, 19:19

Пиоли: «Вижу, что Леау счастлив и готов остаться»

Пиоли высказался о возможном будущем нападающего «Милана» Леау
Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался об игре и возможном будущем португальского нападающего клуба Рафаэла Леау.

«Я поговорил с Леау и сказал, что процесс его роста в наших рядах еще не закончен. Я вижу, что он счастлив и готов остаться здесь. Сегодня он доказал, что может быть чемпионом. Он работал с правильным настроем и стабильностью», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italy.

В текущем сезоне 23-летний португалец сыграл за «Милан» 21 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал девять результативных передач.

«Россонери» занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 36 очков за 16 туров.

ФК Милан
Стефано Пиоли
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