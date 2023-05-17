Президент «Интера»: «Лукаку еще перед началом сезона сказал, что мы дойдем до финала ЛЧ»

Президент «Интера» Стивен Чжан рассказал о беседе с нападающим команды Ромелу Лукаку перед стартом текущего сезона.

«Если бы вы сказали мне, что мы доберемся в этом сезоне до финала Лиги чемпионов, я бы не поверил. Единственный человек, который верил изначально, — это Ромелу Лукаку. Он сказал мне это сразу, как вернулся в команду», — цитирует Чжана Sky Sports.

Вчера, 16 мая, нерадзурри обыграли «Милан» (1:0) по сумме двух матчей (3:0) в полуфинале Лиги чемпионов и вышли в финал турнира, где сыграют с победителем второй пары 1/2 финала «Манчестер Сити» — «Реал» (первый матч — 1:1).

Лукаку выступает за «Интер» на правах аренды из «Челси».

В текущем сезоне 30-летний бельгиец сыграл 32 матча за нерадзурри, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.