Сумма отступных за Дзаньоло по контракту с «Галатасараем» составит 35 миллионов евро

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло в ближайшее время должен отправиться в Турцию, чтобы оформить переход в «Галатасарай», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Он уже согласовал контракт с командой из Стамбула. В договоре будет прописана сумма отступных в размере 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб предлагает 23-летнему игроку контракт до 2027 года. Зарплата Дзаньоло может составить 3 миллиона евро за сезон.

Действующее соглашение итальянца с римлянами рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне он сыграл за «Рому» в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.