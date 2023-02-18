Суммы отступных за Дибалу составляет 12 миллионов евро, для итальянских клубов — 20 миллионов

Стали известны подробности контракта нападающего «Ромы» Пауло Дибалы с клубом, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

За 12 миллионов евро 29-летнего аргентинца могут приобрести клубы из-за рубежа. Что касается клубов из Италии, то для них опция выкупа выше — она составляет 20 миллионов евро.

При этом «Рома» имеет право вычеркнуть опцию выкупа из контракта Пауло Дибалы за счет подъема его зарплаты — с 3,8 до 6 миллионов евро в год. Соглашение форварда с «Ромой» рассчитано до лета 2025 года.

В этом сезоне Дибала провел 16 матчей в серии А, забив 8 голов и сделав 6 ассистов.