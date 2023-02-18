0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:46

Суммы отступных за Дибалу составляет 12 миллионов евро, для итальянских клубов — 20 миллионов

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Стали известны подробности контракта нападающего «Ромы» Пауло Дибалы с клубом, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

За 12 миллионов евро 29-летнего аргентинца могут приобрести клубы из-за рубежа. Что касается клубов из Италии, то для них опция выкупа выше — она составляет 20 миллионов евро.

При этом «Рома» имеет право вычеркнуть опцию выкупа из контракта Пауло Дибалы за счет подъема его зарплаты — с 3,8 до 6 миллионов евро в год. Соглашение форварда с «Ромой» рассчитано до лета 2025 года.

В этом сезоне Дибала провел 16 матчей в серии А, забив 8 голов и сделав 6 ассистов.

Пауло Дибала
ФК Рома
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения с 1 марта
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева
Журналист Херш констатировал сплочение россиян вокруг Путина из-за политики США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Неаполе украли картину с изображением левой ноги Марадоны

«Болонья» обыграла «Сампдорию» в матче серии А