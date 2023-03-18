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Италия

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Сын Марадоны: «10-й номер для Кварацхелии? Я хочу, чтобы он ее получил, он большой игрок»

Виталий Косик
Корреспондент
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Диего Марадона-младший, сын легендарного нападающего сборной Аргентины и «Наполи» Диего Марадоны высказался об идее отдать номер его отца грузинскому хавбеку неаполитанцев Хвиче Кварацхелии.

«10-й номер для Кварацхелии? Повторяю то, что я говорил об Инсинье. Тогда я надеялся, что десятка достанется ему, теперь я хочу, чтобы ее когда-нибудь получил нынешний 77-й номер. Квара — большой игрок, он очень силен, но десятка ко многому обязывает», — приводит слова Марадоны-младшего Corriere dello Sport.

В текущем сезоне 22-летний грузин сыграл за «Наполи» 29 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач.

Его команда располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 68 очков за 26 матчей. Отрыв от второго места — 18 очков.

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Диего Марадона
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
серия А
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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