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Сегодня, 17:05

Сын главного тренера «Спартака» признан лучшим в матче против лидера серии А

Георгий Кудинов
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В воскресенье, 29 декабря, «Наполи» победил дома «Венецию» (1:0) в 18-м туре серии А и остался лидером турнира вместе с «Аталантой» — у обоих клубов по 41 очку.

Лучшим игроком матча итальянские спортивные СМИ признали голкипера гостей Филипа Станковича — одного из сыновей главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

22-летний вратарь парировал пенальти от Лукаку и еще несколько раз спасал свою команду в сложных ситуациях.Corriere dello Sport назвало Станковича «стеной» и поставило ему самый высокий балл среди всех участников встречи — 8,0. Самую высокую оценку — 7,5 — Филип получил и от La Gazzetta dello Sport с Tuttosport.

А вот атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия, который провел на поле 75 минут, стал одним из худших в составе южан. La Gazzetta dello Sport и Tuttosport поставили ему по 5,0, Corriere dello Sport — 5,5.

«Наполи» и «Венеция», которая идет на предпоследнем месте, откроют новый календарный год 4 января. Команда Филипа Станковича примет «Эмполи», а клуб Кварацхелии отправится на выезд к «Фиорентине».

Деян Станкович
Футбол
ФК Венеция
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