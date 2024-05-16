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16 мая, 23:59

Сын Станковича поборется за путевку в серию А

Георгий Кудинов
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22-летний Филип Станкович, сын Деяна Станковча, который возглавит «Спартак», сыграет сегодня за «Сампдорию» в стыковом матче предварительного раунда плей-офф серии В.

Команда Андреа Пирло, за которую Филип выступает в амплуа голкипера, встретится в гостях с «Палермо». Победитель этого выйдет в полуфинал, состоящий из двух матчей, против «Венеции», которую возглавляет Паоло Ваноли.

Права на Филипа принадлежат «Интеру», где выступал его отец, а этот сезон голкипер проводит в «Сампдории» в аренде, имеющей право выкупа.

При этом младший брат Филипа — Александр, которому 18 лет — выступает за «Интер» U19 на позиции опорного полузащитника, он капитан команды.

Деян Станкович
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